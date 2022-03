Russie. La répression implacable du Kremlin musèle le journalisme indépendant et le mouvement anti-guerre

par Amnesty International

Les médias indépendants sont bloqués, plus de 150 journalistes ont fui le pays Facebook et Twitter interdits Une nouvelle loi punit la couverture indépendante des événements d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement ; le terme « guerre » et les appels à la « paix » sont effectivement interdits Plus de 13 800 personnes arrêtées de manière arbitraire lors de rassemblements contre […] The post Russie. La répression implacable du Kremlin musèle le journalisme indépendant et le mouvement anti-guerre appeared first on Amnesty International.…



