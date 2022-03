RSF appelle le Conseil européen à doter l’Union d’un système de protection de son espace informationnel

par JulieM

ActualitésLa désinformation russe avant et pendant la guerre en Ukraine ont incité l’Union européenne (UE) à prendre des décisions exceptionnelles d’urgence, basées sur les régimes de sanction. Il est maintenant indispensable que l’UE mette en place un cadre juridique adapté.RSF appelle les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil européen à combler un vide juridique sur les médias de propagande et de désinformation.



Lire l'article complet