Ukraine : une action urgente et massive est nécessaire pour faire face à la montée en flèche des besoins

Communiqué de presse | Tandis que la situation humanitaire se fait d’heure en heure plus dramatique et désespérée en Ukraine, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’efforce d’intensifier au plus vite ses activités pour répondre aux besoins immenses de la popula



