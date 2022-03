Russie : Criminalisation des reportages indépendants sur la guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image La façade du siège de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, photographiée à Moscou, en février 2022. © 2022 Alexey Maishev/Sputnik via AP (Berlin, le 7 mars 2022) – La Russie a promulgué deux lois, adoptées et mises en vigueur le 4 mars, qui criminalisent les reportages de guerre indépendants et diverses formes de contestation contre la guerre en Ukraine ou ailleurs, avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ces lois interdisent la diffusion de « fausses nouvelles » concernant les forces armées russes,…



