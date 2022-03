Tanzanie. La présidente Hassan doit en faire plus pour garantir les droits humains après la libération de Freeman Mbowe

par Amnesty International

La libération de Freeman Mbowe, dirigeant de l'opposition en Tanzanie, est une avancée dans la bonne direction qui doit être suivie de mesures concrètes afin de garantir le plein respect des droits humains, notamment les droits à la liberté d'association, de réunion pacifique et d'expression, a déclaré Amnesty International lundi 7 mars. Freeman Mbowe a passé […]



