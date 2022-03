Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme doit publier son rapport sur les crimes contre l’humanité commis par la Chine au Xinjiang

par Amnesty International

Amnesty International s'associe à près de 200 organisations pour adresser une lettre ouverte à Michelle Bachelet Six nouveaux cas ont été ajoutés à la campagne visant à faire libérer les détenu·e·s du Xinjiang, qui braque les projecteurs sur la détention de masse La haute‑commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Michelle Bachelet doit publier sans […]



