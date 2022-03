Maroc/ Sahara occidental. Une militante ciblée par le logiciel espion Pegasus ces derniers mois – Nouveaux éléments de preuve

par Amnesty International

Une éminente militante des droits humains au Maroc a été la cible du logiciel espion Pegasus de la société NSO Group ces derniers mois, est en mesure de révéler Amnesty International. L’analyse réalisée par le Security Lab d’Amnesty International a conclu que deux téléphones appartenant à Aminatou Haidar, défenseure sahraouie des droits humains, ont été […] The post Maroc/ Sahara occidental. Une militante ciblée par le logiciel espion Pegasus ces derniers mois – Nouveaux éléments de preuve appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet