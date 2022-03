Ukraine. Une frappe aérienne russe menée avec des bombes non guidées a tué des civils à Tchernihiv – Nouvelle enquête et nouveaux témoignages

par Amnesty International

L'attaque du 3 mars a tué des personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain Cette frappe meurtrière pourrait constituer un crime de guerre. La frappe aérienne russe qui aurait tué 47 civil·e·s dans la ville ukrainienne de Tchernihiv pourrait constituer un crime de guerre, a déclaré Amnesty International le 9 mars à l'issue d'une enquête menée



