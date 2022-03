RSF et Free Press Unlimited s’allient pour soutenir les journalistes ukrainiens en danger

par robing

ActualitésAlors que l’invasion russe se double d’une guerre de l’information, les deux grandes organisations internationales de promotion du journalisme ont décidé de coordonner les activités du Centre pour liberté de la presse de Lviv (RSF) et de l’initiative Media Lifeline Ukraine (FPU), afin d’apporter un soutien rapide et adapté aux journalistes et médias ukrainiens en danger.



