Tchad : Tirs mortels par des forces de sécurité dans l’est du pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d’écran d’une vidéo du 25 janvier 2022 montrant un véhicule militaire, dans la ville d’Abéché, près du cimetière de Tago Zagolooù les forces de sécurité tchadiennes ont ouvert le feu sans discernement contre des habitants assistant à une cérémonie d’enterrement. © 2022 Privé (Nairobi) Les forces de sécurité tchadiennes ont tué au moins 13 personnes, dont un enfant de 12 ans à Abéché, dans la province de Ouaddaï, les 24 et 25 janvier dernier, et en ont blessé plus de 80 autres, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch et la Convention Tchadienne pour la…



Lire l'article complet