En cette Journée internationale des femmes, rendons hommage aux activistes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cette jeune femme tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « L’éducation sexuelle pour décider, les contraceptifs pour ne pas avorter », lors d’une manifestation tenue devant le parlement vénézuélien à Caracas, au Venezuela, le 28 septembre 2021 (Journée mondiale d’action pour l’accès à l’avortement légal, sûr et gratuit). © 2021 AP Photo/Ariana Cubillos En cette Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à toutes celles qui se soutiennent mutuellement en ces temps extraordinaires. Aujourd’hui, des centaines de milliers de femmes ont fui le conflit…



