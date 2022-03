Maël : « Comment est-ce qu’on grandit ? »

Lorsque tu grandis, tout ton corps change, mais ce qui joue le plus sur la croissance ce sont les os. Tu le sais, dans ton corps, tu as des os, qui forment le squelette, sur lesquels vont s’attacher les muscles, qui vont se contracter pour que tu puisses bouger. Tu as aussi des organes, le cerveau dans ta tête, le cœur dans ta poitrine ou l’intestin dans ton ventre. Enfin, tu as des vaisseaux (les veines et les artères) qui permettent d’amener le sang à tous ces éléments, et les nerfs, qui te font sentir les choses de la vie (les saveurs quand tu manges, les sensations sur ta peau quand tu fais…