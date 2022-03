Guerre en Ukraine : les journalistes risquent leur vie à chaque instant

par asie2

ActualitésAlors que l'offensive russe en Ukraine a débuté il y a moins de deux semaines, plusieurs équipes de médias en reportage ont déjà essuyé des tirs et quatre reporters ont été blessés par balles. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités russes et ukrainiennes de garantir – conformément à leurs obligations internationales – la sécurité des journalistes sur le terrain, auxquels elle recommande la plus grande prudence.



