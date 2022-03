Bénin. Des policiers accusés d’avoir violemment agressé une femme transgenre

par Amnesty International

Les autorités béninoises doivent ouvrir sans délai une enquête indépendante et impartiale sur la violente agression d’une femme transgenre par des policiers, a déclaré Amnesty International lundi 7 mars. Nadia* a raconté à Amnesty International qu’elle avait été emmenée au commissariat de Pahou après avoir été attaquée par des habitants de son quartier, dans la ville […] The post Bénin. Des policiers accusés d’avoir violemment agressé une femme transgenre appeared first on Amnesty International. ]]>



