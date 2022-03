Russie/Ukraine. Les prisonniers de guerre doivent être protégés contre la curiosité publique en vertu de la Convention de Genève

par Amnesty International

Il faut respecter les droits des prisonniers de guerre dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine, en vertu de la Troisième Convention de Genève, a déclaré Amnesty International lundi 7 mars 2022. Ces derniers jours, les autorités ukrainiennes ont amené des prisonniers de guerre russes à des conférences de presse afin d'évoquer leur rôle dans



