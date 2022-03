Journée internationale des droits des femmes. Il faut infléchir la détérioration du respect des droits des femmes et de l’égalité

par Amnesty International

Atteintes alarmantes aux droits des femmes dans le monde en 2021/22. Démantèlement des mesures de protection juridique, et risques sans précédent pour les défenseures des droits humains. Importance cruciale de la protection et de la promotion des droits des femmes et des filles, ainsi que du soutien aux défenseures des droits humains, en particulier en […]



