En cette Journée internationale des femmes, rendons hommage aux militantes des droits des femmes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cette jeune femme tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « L’éducation sexuelle pour décider, les contraceptifs pour ne pas avorter », lors d’une manifestation tenue devant le parlement vénézuélien à Caracas, au Venezuela, le 28 septembre 2021 (Journée mondiale d’action pour l’accès à l’avortement légal, sûr et gratuit). © 2021 AP Photo/Ariana Cubillos En cette Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à toutes celles qui se soutiennent mutuellement en ces temps extraordinaires. Aujourd’hui, des centaines de milliers de femmes ont fui le conflit…



