L’enjeu sociétal de la ghettoïsation sexuelle des grandes entreprises

L’arrivée en masse des femmes sur le marché du travail salarié fut le grand changement de la seconde moitié du XXsiècle. Entre 1975 et 2008, la population active s’est accrue de 5,1 millions. Les femmes représentent 86 % de cette augmentation (+ 4,4 millions). La possibilité donnée aux femmes de suivre toutes les filières de formation de l’enseignement supérieur devait théoriquement leur offrir l’accès à tous les niveaux hiérarchiques et à tous les secteurs industriels. Or, la réalité montre que cette féminisation du marché du travail ne s’est pas faite de manière homogène en termes…