Une entrée en guerre de l’UE aux côtés de l’Ukraine est-elle possible ?

par Sylvain Kahn, Professeur agrégé d'histoire, docteur en géographie, Centre d'histoire de Sciences Po, Sciences Po

La guerre russe en Ukraine est un événement puissant en ce qu’il contient sa dynamique propre. Ce qui arrive tient davantage à l’enchaînement des faits qu’à des causes préexistantes.



Or, ce qui se passe incite à imaginer un fait jusqu’alors inenvisageable et inenvisagé : à savoir que l’ensemble des pays de l’Union européenne pourraient collectivement entrer en guerre contre un adversaire commun.









