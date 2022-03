Ukraine : Des roquettes à sous-munitions tirées contre des quartiers de Kharkiv

par Human Rights Watch

Les forces russes ont utilisé des armes à sous-munitions pour tirer sur au moins trois zones résidentielles de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, le 28 février 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces attaques ont tué au moins trois civils. Click to expand Image La partie porteuse d’une roquette à fragmentation 9M55K ayant frappé une rue de Kharkiv lors de l’attaque du 28 février. Les 72 sous-munitions étaient empilées à l’intérieur de ces compartiments. © 2022 Privé Les entretiens menés avec deux témoins et l’analyse de 40 vidéos et photographies mettent…



