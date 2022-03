Union européenne. La protection temporaire doit s’appliquer à toutes les personnes fuyant l’Ukraine

par Amnesty International

En réaction à l'activation par le Conseil de l'Union européenne de la Directive de protection temporaire (DPT), qui accordera une protection immédiate dans tous les pays de l'Union européenne (UE) à toutes les personnes qui fuient le conflit en Ukraine, Eve Geddie, directrice du bureau d'Amnesty International pour l'UE, a déclaré : « Toute personne fuyant un […]



