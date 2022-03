Maroc. Les autorités doivent garantir le droit à un procès équitable d’Omar Radi

par Amnesty International

Le 3 mars 2022 doit se tenir devant un tribunal marocain l'audience d'appel finale du journaliste et militant des droits humains Omar Radi, condamné par une juridiction inférieure à six ans de prison pour viol et espionnage à l'issue d'un procès manifestement inéquitable, présentant des lacunes similaires lors de l'appel, comme l'explique Amnesty International dans ce



