Une nouvelle alliance a été créée dans le but de protéger l’Afghanistan

par Amnesty International

« Jamais il n’y a eu un tel besoin » Des organisations de défense des droits humains très diverses ont créé une alliance afin de mener un suivi collectif de la terrible situation des droits humains en Afghanistan, et de réclamer la protection de ces droits et l’établissement des responsabilités pour l’ensemble des violations et des abus. […] The post Une nouvelle alliance a été créée dans le but de protéger l’Afghanistan appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet