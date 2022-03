Du Kosovo en 1999 à la Russie en 2021 : la tendance aux photos « cheapfake » alimente une propagande dangereuse

par Fidèle Juliette Ngo Ngimbous

Il est de plus en plus difficile de savoir si un contenu est authentique ou faux.Publié à l'origine sur Global Voices en Français Collage d'une fausse photo représentant des réfugiés albanais du Kosovo et de l'original de Reuters en 1999. Cet article de Dren Gërguri a été précédemment publié par...



Lire l'article complet