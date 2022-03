Des entrepreneurs alternatifs car spirituels : portrait en trois dimensions dans le monde du vin

Rares sont les recherches en sciences de gestion abordant la spiritualité et la religion comme source d’inspiration de l’entrepreneuriat. Pourtant, ces dimensions traversent depuis la nuit des temps les activités humaines, irriguent la vie des individus et des sociétés, y compris dans le champ économique . Les réflexions fondatrices des sciences sociales les interrogeaient d’ailleurs, que l’on songe à L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber,…