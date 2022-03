Un tribunal au Cameroun punit l’un des auteurs de violences anti-LGBTI

par Human Rights Watch

La semaine dernière, un tribunal du Cameroun a condamné à six mois de prison et à une amende de 650 000 CFA (environ 1 106 dollars, ou 1 000 euros) l'un des auteurs d'une violente agression contre une personne intersexe l'année passée à Yaoundé, la capitale du pays. Cette décision de justice reflète la reconnaissance grandissante des droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, y compris le droit d'être protégé de la violence.



