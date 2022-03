Royaume-Uni : le journalisme indépendant mis en danger par deux affaires judiciaires

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime son inquiétude devant les entraves au journalisme indépendant résultant de deux récentes affaires judiciaires relatives à l’abus d’informations privées et à la protection des sources. En outre, celles-ci s’inscrivent dans un contexte plus large de restrictions juridiques croissantes à l’égard des médias et pourraient contribuer à accentuer la dégradation de la liberté de la presse au Royaume-Uni. RSF appelle les tribunaux à ne pas jalonner le journalisme d’obstacles inutiles. La Haute Cour a, le 16 février dernier, condamné le groupe financier Bloomberg…



Lire l'article complet