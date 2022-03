Algérie. La répression s’intensifie et de nouveaux défenseur·e·s des droits humains sont arrêtés

par Amnesty International

Les autorités algériennes ont intensifié leur attaque contre la société civile ces dernières semaines, arrêtant quelque 27 défenseur·e·s des droits humains et militant·e·s pacifiques en février, a déclaré Amnesty International le 2 mars 2022. Le 20 février, un tribunal de la ville de Tlemcen, dans l'ouest du pays, a condamné Faleh Hammoudi, responsable du bureau de Tlemcen de […]



