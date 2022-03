Russie/Ukraine. L’invasion de l’Ukraine est un acte d’agression et une catastrophe pour les droits humains

par Amnesty International

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une violation manifeste de la Charte des Nations unies et un acte d’agression constituant un crime de droit international, a déclaré Amnesty International en demandant que toutes les personnes impliquées dans ce crime soient amenées à rendre des comptes pour ces violations. Leur responsabilité personnelle, individuelle et collective […] The post Russie/Ukraine. L’invasion de l’Ukraine est un acte d’agression et une catastrophe pour les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet