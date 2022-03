En Afghanistan, il faut brûler son passé pour protéger son avenir

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les restes calcinés d’un ordinateur portable et de documents personnels, brûlés par un habitant de Kaboul pour éviter leur confiscation par les talibans, et photographiés le 28 février 2022. © 2022 Privé « J’ai dû brûler tous tes livres et ton ordinateur », m’a dit en sanglotant ma tante qui vit à Kaboul, lors d’une conversation téléphonique. « Ils fouillent les maisons et je n'ai pas pu garder ces choses. Je n'ai plus une seule photo de toi, j'ai dû toutes les détruire. » Je travaillais à mon bureau, en dehors de l'Afghanistan, lorsque ma tante, en larmes, m'a appelée.…



