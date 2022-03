Zimbabwe. Il faut enquêter sur les violences visant des partisans de l’opposition politique

En réaction à l'assassinat d'un partisan de l'opposition politique et aux violences qui ont fait plus d'une dizaine de blessés lors d'un rassemblement de la Coalition des Citoyens pour le Changement (CCC), à Kwekwe, Muleya Mwananyanda, directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique australe, a déclaré : « Cette agression a toutes les apparences d'une attaque préméditée […]



