Chine. L’avocat Yu Wensheng doit bénéficier d’une véritable liberté après avoir été injustement incarcéré

par Amnesty International

L'avocat chinois spécialisé dans la défense des droits humains Yu Wensheng ne doit pas faire l'objet de mesures d'intimidation et de surveillance après avoir enduré des années d'injustice et de mauvais traitements en prison, a déclaré Amnesty International à la veille de sa libération prévue cette semaine. Yu Wensheng a été condamné à quatre ans



