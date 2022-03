Jules : « Vaut-il mieux boire de l’eau en bouteille ou de l’eau du robinet ? »

Pour tes papilles, un goût différent

Merci pour ta question que beaucoup de personnes se posent. D’ailleurs, il y a plusieurs questions en une : est-ce mieux pour le goût, pour la santé, pour l’environnement ?Les gens choisissent souvent de boire de l’eau en bouteille parce qu’ils pensent qu’elle a meilleur goût que celle du robinet, et c’est vrai que leurs goûts peuvent être différents. Le goût de l’eau vient des sels minéraux et des oligo-éléments. Une eau qui vient des nappes souterraines est au contact des roches et aura plus de minéraux qu’une eau qui vient d’une rivière.…