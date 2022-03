La France élargit l'accès à l'avortement grâce à deux mesures importantes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes assistent à un rassemblement pour défendre le droit à l'avortement à Paris, en France, le 26 septembre 2020. © 2020 Pierrick Villette/Avenir Pictures/Abaca/Sipa via AP Images Ces 10 derniers jours, la France a fait deux avancées notables pour les droits reproductifs. Le 23 février, l’Assemblée nationale a voté l'allongement du délai légal de l'avortement en toutes circonstances de 12 à 14 semaines de grossesse. Le 19 février, le gouvernement a facilité l'accès à l'avortement médicamenteux, alternative aux interventions chirurgicales plus invasives.…



