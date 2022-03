Cap-Vert : les poursuites contre trois journalistes enquêtant sur un meurtre qui impliquerait un ministre doivent être abandonnées

par assistante Afrique

ActualitésAprès la publication d’articles sur une affaire de meurtre datant de 2014 dans laquelle l’actuel ministre de l’Intérieur du Cap-Vert serait impliqué, trois journalistes et leurs journaux sont accusés d’avoir violé le secret de l’instruction. Reporters sans frontières (RSF) demande l'arrêt de ces poursuites qui constituent une entrave à l'exercice du journalisme et à la manifestation de la vérité.Herminio Silves, Daniel Almeida et Alexandre Semedo risquent jusqu’à deux ans de prison.



