Ce que l’on sait de l’éruption du volcan Hunga Tonga – Hunga Ha’apai aux Tonga

Le 15 janvier 2022, à 17h10 (heure locale) eut lieu la plus violente explosion volcanique depuis celle du Pinatubo (Philippines) en 1991. Son Indice d’Explosivité Volcanique (VEI en anglais) est estimé entre 4 et 5 (sur une échelle logarithmique qui va de 0 à 8). Cela place cette éruption entre celle de la Montagne Pelée (Martinique, 1902 ; VEI de 4) et celle du Vésuve-Pompéi en l’an 79 (VEI de 5). Mais contrairement au Vésuve et à la Montagne Pelée qui dominaient des villes, l’éruption de 2022 eut lieu sur une île déserte, et il n’y eut aucune mort directe due à cette éruption.Jusqu’en…