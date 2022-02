Ukraine. Des armes à sous-munitions tuent un enfant et deux civil·e·s qui s’étaient réfugiés dans une école maternelle

par Amnesty International

Dans le nord-est de l'Ukraine, une école maternelle a été touchée dans la matinée du 25 février par des armes à sous-munitions largement interdites, alors que des civils s'étaient réfugiés à l'intérieur, tuant trois d'entre eux, dont un enfant, et blessant un autre enfant, a déclaré Amnesty International le 27 février 2022. L'attaque semble avoir été […]



