Russie. Le Kremlin censure les médias et disperse les manifestant·e·s opposés à l’invasion de l’Ukraine

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le Kremlin censure les médias nationaux alors qu'il disperse les manifestations contre la guerre et s'en prend à ceux qui s'opposent publiquement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Alors que des milliers de […]



