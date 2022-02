Colombie. Une reconstitution révèle comment les forces de sécurité s’en sont délibérément prises à des manifestant·e·s pacifique le 3 mai à Cali

par Amnesty International

Une reconstitution des faits réalisée par le cabinet SITU Research et Amnesty International montre comment les forces de sécurité colombiennes ont agressé des manifestant·e·s pacifiques à Siloé, un quartier de la ville de Cali, le 3 mai dernier. Trois jeunes ont été tués par balle pendant les violences. « La reconstitution numérique que nous avons réalisée des […] The post Colombie. Une reconstitution révèle comment les forces de sécurité s’en sont délibérément prises à des manifestant·e·s pacifique le 3 mai à Cali appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet