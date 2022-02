Ukraine : Frappe d’une arme à sous-munitions russe contre un hôpital

par Human Rights Watch

(Berlin, le 25 février 2022) – Un missile balistique russe contenant une arme à sous-munitions a frappé une rue juste devant un hôpital à Vuhledar, une ville de la région de Donetsk contrôlée par le gouvernement ukrainien, le 24 février 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L'attaque a tué quatre civils et en a blessé 10 autres, dont six travailleurs de la santé, et a endommagé l'hôpital, une ambulance et des véhicules de civils. Click to expand Image Dommages causés par une arme à sous-munitions ayant explosé devant l'hôpital central de Vuhledar, en Ukraine, le 24 février…



