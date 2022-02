UE. La médiatrice conclut que la Commission européenne n’a pas garanti le respect des droits à la frontière croate

par Amnesty International

L’enquête menée par l’organisme de surveillance indépendant de l’UE a conclu que la Commission européenne n’avait pas veillé à ce que les droits fondamentaux soient respectés dans le cadre des opérations frontalières financées par l’UE et menées par les autorités croates depuis 2018. Pendant cette période, ont été recensées des atteintes aux droits humains généralisées […] The post UE. La médiatrice conclut que la Commission européenne n’a pas garanti le respect des droits à la frontière croate appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet