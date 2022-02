Pakistan : RSF exige la fin de la censure qui frappe l’éditorialiste Hamid Mir

par DBastard

ActualitésNeuf mois après sa disparition forcée des ondes, Reporters sans frontières (RSF) et son partenaire local, Freedom Network Pakistan (FNPK), lancent un appel au gouvernement d'Islamabad pour qu’il sorte de son silence et que soit rétablie l’émission de ce grand nom du journalisme. Cela fait neuf mois que les citoyens pakistanais sont privés d’une des voix les plus écoutées du pays.



