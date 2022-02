Myanmar : L’UE devrait mettre à exécution les nouvelles sanctions imposées à la junte

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats avançaient dans une rue de Yangon, au Myanmar, lors de manifestations contre le coup d'État militaire du 1er février 2021. © 2021 Santosh Krl/SOPA Images/Sipa USA/Sipa via AP Images (New York) – L’Union européenne devrait mettre à exécution sans tarder les nouvelles sanctions visant l’armée du Myanmar et la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), société publique pétrolière et gazière, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’UE devrait également veiller à ce que le retrait des entreprises européennes concernées par ces sanctions ne profite pas à la…



Lire l'article complet