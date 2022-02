Invasion de l’Ukraine par la Russie : vives préoccupations pour les vies humaines et les droits humains

par Amnesty International

Amnesty International appelle à un respect infaillible du droit international humanitaire et relatif aux droits humains, à la suite de l’attaque tous azimuts lancée ce matin par la Russie contre l’Ukraine. « Nos pires craintes sont devenues réalité. Après des semaines d’escalade, l’invasion russe qui risque de se traduire par de terribles conséquences en termes de […] The post Invasion de l’Ukraine par la Russie : vives préoccupations pour les vies humaines et les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



