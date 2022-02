Les fractales pour l’architecture et l’urbanisme

Récemment deux œuvres majeures ont marqué l’architecture en y introduisant l’approche des fractales. Ce sont le Bio Center de Peter Eisenman à Francfort et le Musée du Qatar de Jean Nouvel. En 1987, dans le cadre d’un programme qui prévoyait des espaces de recherche en biologie, biotechnologie et biochimie, Eisenman a utilisé pour guider le design du projet des figures fractales correspondant aux itérations des molécules d’ADN.Puis en utilisant une technique fractale pour dupliquer ces figures à différentes échelles et dans des orientations obliques, ces formes alignées selon leurs…