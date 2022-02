Philippines. Les candidats à la présidentielle doivent s’engager à libérer une sénatrice détenue injustement depuis cinq ans

par Amnesty International

Les candidats à l'élection présidentielle de mai 2022 doivent prendre l'engagement de libérer sans délai la prisonnière d'opinion et sénatrice philippine Leila de Lima, qui sera cette semaine détenue arbitrairement depuis cinq ans pour des motifs politiques, a déclaré Amnesty International ce lundi 21 février.



