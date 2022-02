Turquie. Les poursuites infondées visant Öztürk Türkdoğan sont une attaque contre tous ceux qui s’expriment en faveur des droits humains

par Amnesty International

Toutes les charges retenues contre Öztürk Türkdoğan, coprésident de la plus importante organisation de défense des droits humains de Turquie et avocat respecté, doivent être abandonnées sans délai, a déclaré Amnesty International à la veille de l'ouverture de son procès, le 22 février 2022. Öztürk Türkdoğan, coprésident de l'Association des droits de l'homme (IHD), doit répondre […]



