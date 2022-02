Russie. Il faut libérer deux membres LGBTI d’une famille qui encourent jusqu’à huit ans et demi de prison en Tchétchénie

par Amnesty International

À la veille du jugement le 22 février 2022 de Salekh Magamadov et Ismaïl Issaïev, deux Tchétchènes membres de la même famille qui encourent jusqu'à huit ans et demi de prison après avoir été accusés à tort d'avoir « aidé des groupes armés illégaux », Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, […]



