Colombie. La dépénalisation de l’avortement est une victoire pour les droits humains

par Amnesty International

La décision de la Cour constitutionnelle colombienne en faveur de la dépénalisation de l’avortement au cours des 24 premières semaines de grossesse est une grande victoire pour les droits humains, a déclaré Amnesty International le 21 février 2022. « Nous saluons cette décision comme une victoire historique pour le mouvement des femmes en Colombie qui lutte depuis des […] The post Colombie. La dépénalisation de l’avortement est une victoire pour les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet