“Résoudre les failles”. Un rapport inédit de RSF sur les mécanismes de protection des journalistes en Amérique latine

par emmanuelc

ActualitésLe bureau Amérique Latine de Reporters sans frontières (RSF) publie ce 22 février le résultat d’un long travail d’enquête et d’analyse sur les mécanismes de protection des journalistes dans les quatre pays les plus dangereux de la région pour la presse, le Mexique, le Honduras, la Colombie, et le Brésil. LIRE LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF DU RAPPORT EN FRAN



Lire l'article complet